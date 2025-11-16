Sohm, primi segnali di risveglio: ecco quando ha deciso di riprendersi la Viola

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha proposto su Simon Sohm, che sembra aver beneficiato in breve tempo del cambio di allenatore in casa Fiorentina. Il primo segnale è arrivato a Mainz, in Conference: dopo pochi minuti, Sohm ha infilato il gol del momentaneo vantaggio con un inserimento da opportunista, una giocata che ha restituito alla Fiorentina l’immagine di un centrocampista presente e dentro la partita. Il secondo indizio, forse ancora più significativo, si è visto domenica scorsa a Marassi: il filtrante che ha liberato Piccoli per il 2-1 è una palla che non si inventa per caso. Non sorprende che Vanoli nel post-partita l’abbia definita una “giocata vera”, di quelle che cambiano il volto a una partita e, a volte, alla fiducia di un giocatore.