Mareggini ricorda il Fiore-Juve del '91: "Gara della vita. Che gioia il rigore parato"

vedi letture

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a RTV38 - durante la puntata odierna di “Zona Mista” - del valore che ha per lui la gara contro la Juventus, prossimo avversaria della squadra di Vanoli al Franchi e squadra a cui parò un rigore in un famoso Fiorentina-Juventus 1-0 del 6 aprile 1991 (giorno del ritorno di Baggio a Firenze da bianconero): “Per noi quella contro la Juventus era la partita della vita. Allo stadio c’era sempre un ambiente fantastico, anche i panchinari venivano osannati. Nello spogliatoio non volava una mosca, sentivamo il bisogno di stare in silenzio e di restare concentrati: ci caricavamo da soli alla partita.

Ai “campini” durante la settimana c’erano sempre 4.000-5.000 spettatori a vedere gli allenamenti: ci trasmettevano fiducia ed entusiasmo e questo un calciatore lo sente sempre. Quando parai il rigore a De Agostini esultai come un pazzo e diedi un pugno alla traversa, facendomi male”.