Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Quei segnali mandati dalle punte. Sosta? Sempre lo stesso copione. Male in viola, bene in nazionale. Dzeko e Gud vanno a due velocità"

Corriere dello Sport: "La casa stregata: il Franchi è fragile, un punto in 5 gare e nessun sold out".

la Repubblica"Stadio, rebus e scadenze: tra il sogno Europei e l’incognita Fiorentina"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina col 3-5-1-1: Vanoli non cambia e si aggrappa a Kean"

Corriere Fiorentino"Obiettivo salvezza"