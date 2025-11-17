Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Quei segnali mandati dalle punte. Sosta? Sempre lo stesso copione. Male in viola, bene in nazionale. Dzeko e Gud vanno a due velocità"
Corriere dello Sport: "La casa stregata: il Franchi è fragile, un punto in 5 gare e nessun sold out".
la Repubblica: "Stadio, rebus e scadenze: tra il sogno Europei e l’incognita Fiorentina"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina col 3-5-1-1: Vanoli non cambia e si aggrappa a Kean"
Corriere Fiorentino: "Obiettivo salvezza"
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
1 C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
FirenzeViolaFine anno a ritmi serrati: il tour de force della Fiorentina tra campionato e Conference in un mese e mezzo
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
