Mercato, dal rinnovo di Kean all'addio di Sottil, passando per Beltran: il punto

Sul fronte mercato è stata una giornata importante per la Fiorentina che ha raggiunto l'accordo con il Lecce per il prestito oneroso fino a giugno di Riccardo Sottil, uno dei giocatori considerati esuberi. Dopo Nzola al Pisa la Fiorentina sistema dunque anche il figlio d'arte, che domani sarà a Lecce per le visite ma intanto ha messo la firma sul contratto con il Lecce.

Resta un punto interrogativo sul futuro di Lucas Beltran. L'argentino oltre alla corte del Flamengo, cui ha detto no, nei giorni scorsi aveva avuto anche un sondaggio del Rayo Vallecano rimasto però tale.

Capitolo rinnovi: la prossima settimana ci dovrebbero essere gli incontri sia con Kean, per il quale c'è ottimismo e che domani giocherà contro quel Manchester che lo ha corteggiato, che con Mandragora per ora in fase di stallo.