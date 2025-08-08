FirenzeViola Kean, avanti adagio per il rinnovo. Old Trafford per segnare a chi lo aspettava a braccia aperte

Procedono a fuoco lento i dialoghi tra la Fiorentina e Moise Kean per giungere al tanto atteso rinnovo di contratto. L’ex Juve è stato al centro del dibattito che animava il mercato viola fino a qualche settimana fa, quando la nota clausola da 52 milioni poteva strapparlo alla squadra di Pioli per mano di un club sia italiano che straniero. Condizione che non si è verificata, col centravanti rimasto all’ombra del Duomo e pronto a giocarsi le sue carte ancora col giglio cucito sul petto.

Fronte rinnovo, avanti adagio

L’estate di Kean ha vissuto un giugno e una buona parte del mese di luglio con le luci dei riflettori addosso da parte di tante società, alcune più prestigiose e altre meno. Ma solo alcune di queste si sono affacciate sul bomber classe 2000 con qualcosa di concreto. Si tratta dei potenti club sauditi, con Al Qadsiah prima e Al Hilal poi che si sono messe in contatto diretto col giocatore per provare a convincerlo - in merito alla seconda, lo stesso Simone Inzaghi avrebbe fatto un tentativo direttamente col centravanti -. La risposta dell’attaccante, nonostante qualche tentennamento iniziale dovuto alla pioggia di milioni offerti, è stata quella di voler essere riconoscente alla Fiorentina e a Firenze, ambienti che lo hanno ricoperto di fiducia quando pochi altri lo avrebbero fatto. L’ex PSG ed Everton ha ripagato poi il tutto sul campo, cosa che intende fare ancora per la prossima stagione.

Old Trafford per sbloccarsi nella tournée

Si riassume così la rovente estate del vice capocannoniere dell’ultima Serie A, coi fatti sopracitati che hanno portato alla trattativa ancora in corso per il suo prolungamento col club di Commisso. A far ballare la questione sono alcuni dettagli dell’ipotetico nuovo accordo, come i bonus sullo stipendio e alcune particolarità relative ai diritti d’immagine. I discorsi tra le parti andranno avanti ancora per tutto agosto e l’intento comune è quello di giungere alla stretta di mano, nel frattempo Kean continua ad essere al centro del progetto tecnico di Pioli come riferimento dell’attacco. Lo farà anche domani contro il Manchester United, una delle sue tentatrici fino a poche settimane fa: e allora quale palcoscenico migliore del maestoso Teatro dei Sogni per sbloccare la casella “zero” dai gol segnati dalla Fiorentina in Inghilterra e flexare come tanto gli piace fare, davanti ai tifosi che fino a poco fa lo sognavano in maglia Red Devils.