Calciomercato Nuovo incontro in vista per il rinnovo di Kean. Sondaggio del Rayo Vallecano per Beltran

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

La Fiorentina vuole trattenere Comuzzo ma il tour inglese ha riacceso l'interesse di varie squadre di Premier. Il Sunderland e lo stesso Manchester United, prossimo avversario viola, sono sulle sue tracce anche se Pradè e Goretti non si metteranno a trattare per meno di 35-40 milioni di euro.

L'attaccante potrebbe arrivare anche prima della cessione di Beltran, per il quale la Fiorentina potrebbe dover aspettare gli ultimi giorni di mercato. Oltre al solito Ioannidis, non si perde di vista Piccoli né Shpendi, anche se sono profili nettamente diversi tra loro. Per l'argentino, il River adesso sembra non essere interessato e i viola hanno chiesto agli agenti di trovare una soluzione che porti in dote gli stessi 15 milioni persi col rifiuto al Flamengo. A luglio c'è stato un timido interesse del Rayo Vallecano che però non si è mai tradotto in trattativa.

Mandragora rinnovo o addio: la settimana prossima sarà decisiva per il futuro del centrocampista. In caso di addio, Nicolussi Caviglia resta tra i giocatori in cima alla lista dei dirigenti viola.

La settimana prossima potrebbe anche essere quella del nuovo incontro per il rinnovo di Moise Kean. Le parti non si sono ancora aggiornate rispetto al primo incontro di luglio: ci sarà da limare sia la distanza per l'ingaggio che quella relativa alla clausola rescissoria.