MEOZZI A FV, Vlahovic? È solo lui l’ago della bilancia

L'intermediario di mercato, Giulio Meozzi, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it sulla possibilità che siano più i procuratori di Dusan Vlahovic che non il giocatore a volere la cessione: "Queste sono dinamiche particolari, bisognerebbe capire cosa pensa il ragazzo. Ma l'ago della bilancia è sempre lui: se vuole andare via non c'è niente da fare. E' il giocatore a decidere, non l'agente. Quest'ultimo cerca solo di fare al meglio gli interessi del suo assistito. Oppure può essere il club a voler vendere per incassare, ma questo non mi sembra proprio il caso".

