MCKENNIE, L'americano vuole la Serie A. La Viola un'opzione

La Fiorentina cerca rinforzi per la mediana, attualmente composta da Mandragora, Bianco e Amatucci. Secondo Tuttomercatoweb.com, Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi ai viola. L'americano, con un ingaggio annuo di 2,5 milioni, preferirebbe restare in Serie A, ma non è partito in ritiro con la squadra in Germania, rimanendo fuori dal progetto tecnico. Leggi qui l'approfondimento di FV.