TMW, McKennie in uscita, ora ci pensa la Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la ricerca dei viola volta a rinforzare la mediana, per ora occupata dai soli Mandragora Bianco e Amatucci. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Weston McKennie è in uscita dalla Juventus e in queste ore sta emergendo una possibilità con la Fiorentina, per rimanere in Italia.

L'americano ha un ingaggio annuo di 2,5 milioni e i bianconeri stanno cercando di cederlo viste le richieste dall'estero. Tuttavia, McKennie gradirebbe una permanenza nel campionato italiano. I viola ancora non hanno fatto un'offerta per il giocatore che, nel frattempo, stamattina ha svolto le visite mediche pre-stagione al JMedical. Il classe 1998 però non è partito in ritiro con la squadra in Germania e quindi attualmente è fuori dal progetto tecnico.