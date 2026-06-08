Italiano vuole Laurienté, offerti 15 mln. I viola restano su Volpato e Thorstvedt
Continua ad esserci tanto movimento attorno ai giocatori del Sassuolo, appetiti dalla Fiorentina e da tanti club italiani ed europei. A tornare sui neroverdi più in mostra è un aggiornamento di questi minuti di Sportitalia, che parla del Besiktas in forte pressing per Armand Laurienté. L'esterno d'attacco, gradito anche ai viola, è una richiesta di Vincenzo Italiano e i turchi avrebbero avanzato un'offerta da 15 milioni più bonus, col Sassuolo che ne chiede di più. Nel giro di 48-72 ci sarà un nuovo confronto per decidere se procedere e alzare la proposta.
Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi anche di un altro paio di club, tra cui l’Olympique Marsiglia. La Fiorentina resta alla finestra anche se l'occhio del club viola, riferisce l'emittente, resta più su altri due profili di casa emiliana: si tratta di Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt.
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