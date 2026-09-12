Mastantuono si è preso Firenze dopo la tripletta dei record
FirenzeViola.it
Dopo la tripletta di ieri a Venezia, che rappresentano anche i primi gol nella Fiorentina e in Italia, Franco Mastantuono oggi è stato celebrato da tutta la stampa. La tripletta gli vale anche il sorpasso su Batistuta e su Messi, ovviamente nelle statistiche.
Ma le premesse sono ottime per diventare l'idolo di Firenze che già lo aveva accolto in massa all'aeroporto all'arrivo. Finalmente quel talento, rimasto più a livello teorico che pratico nelle scorse gare, al Penzo si è fatto vedere e tutti oggi lo riconoscono come tale.
Pubblicità
Notizie di FV
Copertina
Pietro LazzeriniIl primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com