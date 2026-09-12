Mastantuono si è preso Firenze dopo la tripletta dei record

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Dopo la tripletta di ieri a Venezia, che rappresentano anche i primi gol nella Fiorentina e in Italia, Franco Mastantuono oggi è stato celebrato da tutta la stampa. La tripletta gli vale anche il sorpasso su Batistuta e su Messi, ovviamente nelle statistiche.

Ma le premesse sono ottime per diventare l'idolo di Firenze che già lo aveva accolto in massa all'aeroporto all'arrivo. Finalmente quel talento, rimasto più a livello teorico che pratico nelle scorse gare, al Penzo si è fatto vedere e tutti oggi lo riconoscono come tale.