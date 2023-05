MARCHETTI, Solo due precedenti coi Viola: i numeri

Fonte: A cura di Jacopo Massini

L'arbitro della sfida di domani tra Napoli e Fiorentina sarà Matteo Marchetti. Il fischietto di Ostia Lido è solo al terzo incrocio con la squadra Viola, ma i due precedenti sorridono. Il primo è stato la scorsa stagione, in occasione di Spezia-Fiorentina 1-2, match nel quale la squadra di Italiano riuscì a trovare i tre punti grazie ad una conclusione da lontano di Amrabat. In quella partita venne anche assegnato un rigore ai Viola, ma Piatek fallì dagli 11 metri. Il secondo e ultimo incrocio risale invece al 25 agosto di questa stagione, nello 0-0 con poche emozioni di Empoli. In totale 4 punti raccolti con Marchetti ad arbitrare.

Per quanto riguarda il Napoli invece va ancora meglio visto che nei due soli precedenti sono arrivate due vittorie larghissime dei partenopei, rispettivamente contro lo Spezia (0-3 la scorsa stagione) e Torino (0-4, ancora in trasferta, in questa stagione).