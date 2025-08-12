Mandragora e un rinnovo bloccato: il club ha fiducia di far scattare l'opzione
Tuttomercatoweb.com aggiorna la situazione relativa a Rolando Mandragora e al possibile rinnovo di contratto con la Fiorentina, ripartendo dall'attuale accordo in essere tra il giocatore e il club. In questo momento l'ex Torino è legato ai colori viola fino al 2026 con opzione per un altro anno che scatterà al raggiungimento delle 25 presenze stagionali, le quali dovranno essere precisamente tutte da almeno 45 minuti. Una situazione che la società viola conta di raggiungere nella prossima annata, dando per certo il raggiungimento di tale traguardo e quindi di allungare al 2027 la scadenza attuale. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.
