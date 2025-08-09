Manchester-Fiorentina 0-1, Il piattone di Sohm vale il vantaggio viola

di Luciana Magistrato

All'8' Simon Sohm approfitta di una disattenzione difensiva dei red Devils su iniziativa dalla destra viola su angolo e si presenta ai nuovi tifosi con un gol di piattone centrale. Fiorentina in vantaggio all'Old Trafford.