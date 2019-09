MANAGER LINKEM, Orgogliosi di essere partner Acf

Alla serata evento degli sponsor ha parlato Assunta Vetrano, sponsorship manager di Linkem: "Per il secondo anno consecutivo siamo sponsor di maglia della Fiorentina, dagli Under 17 in giù, e questo ci inorgoglisce molto perché per vocazione noi facciamo internet residenziale e come guardiamo al futuro della tecnologia, siamo attenti anche a quello della Fiorentina con i campioni del domani. Dedichiamo una serie di iniziative ai tifosi viola clienti di Linkem utilizzando la connettività per arrivare al cuore del territorio. Avere un termine di paragone così importante come Mediacom ci inorgoglisce, così come essere presenti dopo il cambio di società che ci dà uno sprint maggiore e una linfa nuova al rapporto e siamo sicuri che non mancheranno soddisfazione. Siamo partner anche di altre 6 società di serie A perché crediamo nella potenzialità del mondo del calcio