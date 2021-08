MALEH, Convocato dal Marocco: vuole accettare

Il Marocco ha comunicato le convocazioni per le prossime gare internazionali in programma. Oltre ad Amrabat (convocato nonostante non abbia minuti sulle gambe a causa dell'intervento) tra i giocatori chiamati c'è anche l'altro viola italo-marocchino Youssef Maleh. Il giocatore ha un trascorso nelle giovanili azzurre ed infatti da ultimo è stato protagonista nell'Under 21 dell'Italia ma ora secondo quanto raccolto da Firenzeviola - in mancanza di chiamata dal ct Mancini - è intenzionato ad accettare la chiamata della nazionale maggiore marocchina che lo ha sempre corteggiato ma che di fatto gli precluderà di proseguire il percorso con l'Italia.