MALE DRAGOWSKI SU BERNA, NICO NON GIRA, IKONÉ SOFFRE, CABRAL SI BATTE

DRAGOWSKI - L’ultima gara giocata era del 20 febbraio, quando la Fiorentina battè al Franchi l’Atalanta 1-0 con gol di Piatek, ma intanto su Morata in fuorigioco risponde subito presente respingendo il tiro in uscita. Si ripete ancora in uscita su Vlahovic in posizione dubbia ma è tutt’altro che impeccabile sulla traiettoria beffarda di Bernardeschi che vale l’1-0. Nella ripresa Zakaria centra l’incrocio da centro l’area ma è l’episodio del primo tempo a fare la differenza, 5

VENUTI - Dalle sue parti prima Morata e poi Vlahovic sbucano a sorpresa, poi da quella parte arriva il pallone che Bernardeschi manderà in rete. Sacrificato sull’altare tattico nel secondo tempo, 6

Dal 23’st CALLEJON - Il tempo di entrare e ringrazia i centimetri che tengono Rabiot in fuorigioco, poi un bel cross per il colpo di testa di Cabral, 6

QUARTA - Ottima la chiusura su Morata ben piazzato in area a metà del primo tempo, altrettanto bello il colpo di testa che Perin riesce a respingere in avvio di ripresa. L’assist finale di Cuadrado macchia una prova che non era da buttare, 6

IGOR - Vlahovic gli scappa dopo cinque minuti di gioco ma ritarda il tocco per Morata che è in offside. Va meglio un quarto d’ora più tardi dentro l’area di rigore, poi non corre grandissimi rischi fino al raddoppio di Danilo, 6

BIRAGHI - Sulla prova pesa il pallone rimesso sui piedi di Bernardeschi in occasione del vantaggio della Juve. Più intraprendente in avvio di ripresa ma su punizione la mira non è ideale, 5,5

IKONÈ - Versione mezzala, al posto di Castrovilli o Bonaventura, è la più grossa sorpresa della formazione iniziale scelta da Italiano ma non è precisissimo né al tiro né negli appoggi anche se in rapidità sa far male. Sull’azione del gol bianconero pesa il suo errore e quando Rabiot ha spazio per ripartire non è semplice fermarlo. Esce nel secondo tempo dopo una serata in cui non pare a suo agio, 5

Dal 33’st PIATEK - S.v.

TORREIRA - Pronti via e per poco non trova il tapin vincente in area di rigore sugli sviluppi della prima mischia. E’ una fiammata che però si esaurisce in un primo tempo con qualche errore di troppo e un problema fisico che lo costringe a uscire. Non una gran serata, 6

Dal 1’st AMRABAT - Non deve rincorrere troppo gli avversari che lasciano giocare i viola, 6

DUNCAN - Più di un problema nella misura dei filtranti come in occasione di un’iniziativa sprecata sul finire di prima frazione. Più o meno stessa musica nel secondo tempo, 5,5

Dal 33’st MALEH - S.v.

GONZALEZ - Corre e si sgola parecchio con i compagni di squadra ma nel primo tempo il problema è che si vede poco ed è poco servito. Resta in ombra anche per tutto l’arco del secondo tempo e inevitabilmente la pericolosità della Fiorentina viene meno. Imbrigliato, 5

CABRAL - Non è posizionato benissimo sul tiro ravvicinato di Torreira, poi prova a rispondere al primo tempo bianconero con il tiro bloccato da Perin, dopo un buon pallone recuperato da Saponara, poi un tentativo in velocità stoppato in fallo laterale. E’ ancora pericoloso nella ripresa con un colpo di testa che finisce a lato. Battagliero, 6

SAPONARA - Si fa notare quando ruba un bel pallone sulla linea di fondo propiziando l’azione di Cabral, e quando De Sciglio rimedia il giallo fermandolo sulla fascia. Si rivede con un buono spunto nel secondo tempo che però non viene raccolto, poi viene sostituito, 6

Dal 17’st SOTTIL - Ancora un ingresso a partita in corso che non cambia l’inerzia della partita come il tiro nel finale respinto da Perin, 5,5

ITALIANO - A sorpresa rilancia Dragowski in porta e Ikonè in mezzo al campo, a completare il tridente offensivo con Cabral e Gonzalez c’è Saponara. In realtà la sua squadra sembra meno brillante del solito e sono troppi gli errori concomitanti in occasione del vantaggio di Bernardeschi. A peggiorare le cose anche il cambio dopo l’intervallo con Amrabat al posto di Torreira prima che al quarto d’ora della ripresa arrivi il turno di Sottil al posto di Saponara e di Callejon per Venuti. Stasera la sua squadra manca sotto parecchi aspetti, le assenze sono pesanti ma i correttivi alle defezioni non rendono moltissimo, 5,5