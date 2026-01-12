Lunedì libero per la Fiorentina. Vanoli concede due giorni di stacco: il programma

Giorno libero in casa Fiorentina. Dopo il pareggio per 2-2 al Franchi contro il Milan, arrivato ieri pomeriggio, Paolo Vanoli ha concesso due giorni liberi alla sua squadra prima di riprendere il lavoro e quindi la preparazione della partita contro il Bologna, in programma domenica prossima alle ore 15 al Dall'Ara. La ripresa degli allenamenti al Viola Park è prevista per mercoledì.