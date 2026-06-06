Luis Balbo in campo con il Venezuela: stanotte la sfida alla Turchia a Miami
Alla mezzanotte italiana il Venezuela affronterà la Turchia in amichevole a Miami. Tra i convocati della Vinotinto c'è anche il terzino sinistro della Fiorentina Luis Balbo, anche se il giovane esterno dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Per il classe 2006 si tratta comunque di un'altra tappa importante in una stagione che lo ha visto crescere notevolmente sia a livello di club che internazionale.
Dallo Scudetto all'esordio tra i grandi
Balbo arriva all'appuntamento con la nazionale dopo un'annata ricca di soddisfazioni in maglia viola. Con la Primavera ha conquistato lo scudetto, ritagliandosi un ruolo importante nel percorso della squadra di Galloppa, mentre nel corso della stagione ha anche assaporato l'emozione del debutto in prima squadra. Adesso una nuova occasione con il Venezuela, in attesa di capire quale sarà il suo spazio nella Fiorentina del futuro.
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