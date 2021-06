LUCCHESI A FV, Caso Gattuso? Hanno perso tutti

L'ex dirigente sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it tornando sull'addio di Gattuso: "Nella vicenda credo abbiano perso entrambe le parti, sia lui che la Fiorentina, è stata un'occasione che non è andata a vantaggio di nessuno. Per come è avvenuto il tutto, è irrituale quello che è successo a Firenze, non capita quasi mai in Italia che l'allenatore se ne vada prima della presentazione".

