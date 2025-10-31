FirenzeViola Lorenzo Bosi e quell'idea del libro su Malusci che voleva realizzare

Nel ricordare la figura di Lorenzo Bosi che ci ha prematuramente lasciato oggi, mi resta anche il rammarico di non aver potuto arrivare alla definizione di un progetto che avevamo portato avanti e che poi non fu possibile far decollare. Vari anni fa, quando Bosi era presidente del Ponte a Greve aveva avuto l'idea di un libro su Alberto Malusci, che di quella società era divenuto un punto di riferimento. Voleva realizzare un volumetto da regalare ai bambini della scuola calcio, per far capire fino in fondo a loro qual era stata la carriera del loro allenatore. Mi contattò per scrivere questo libro e passammo allora vari pomeriggi insieme, nella sede del Ponte a Greve a buttar giù idee, tra aneddoti e episodi curiosi, parlando delle squadre e del calcio giovanile.

Un libro in cui voleva far emergere che la passione unita al sacrificio ti può portare lontano. La struttura del libro era ormai chiara ma al momento del decollo la macchina organizzativa rallentò e ci fece via via perdere un po' i contatti. Ma non certo per colpa sua, che spesso tornava riproporre e rilanciare quest'idea, una delle tante che aveva in testa.