Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Pioli in bilico: la sfida con il Lecce è già decisiva"
Corriere Fiorentino: "Pioli, ultima chiamata"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli, unità anti-crisi"
La Nazione: "Tunnel viola: gli exit pool"
Corriere dello Sport: "Pioli senza appello"
Tuttosport: "Horror Fiorentina: Vanoli se salta Pioli"
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
