Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli in bilico: la sfida con il Lecce è già decisiva"

Corriere Fiorentino: "Pioli, ultima chiamata"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli, unità anti-crisi"

La Nazione: "Tunnel viola: gli exit pool"

Corriere dello Sport: "Pioli senza appello"

Tuttosport: "Horror Fiorentina: Vanoli se salta Pioli"