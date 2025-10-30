FirenzeViola

Pioli merita ancora la conferma? Vota il sondaggio di FirenzeViola!

di Redazione FV

Fiorentina sempre più in fondo alla classifica: dopo la sconfitta per 3-0 con l'Inter, i viola riscrivono la storia, in negativo, certificando la peggior partenza in quasi cent'anni di storia del club (4 punti dopo 9 giornate di campionato, frutto di 4 pareggi e 5 sconfitte). La tifoseria ha già fatto capire di aver perso pazienza e fiducia nel progetto tecnico, ma la società ha confermato ancora Stefano Pioli. Su FirenzeViola.it chiediamo però a voi cosa ne pensate: Pioli si merita ancora la conferma? Rispondi qui col sondaggio.

