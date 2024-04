LIVE FV: FIORENTINA-ATALANTA 1-0: SUPER VIOLA, DECIDE UN GIOIELLO DI MANDRAGORA

Fonte: dal Franchi, Alessandro Di Nardo

Una Fiorentina da applausi, commovente soprattutto nell'abnegazione difensvia, strappa l'1-0 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Decisivo un missile dai trenta metri di Mandragora che, alla mezz'ora del primo tempo, ha fatto jackpot con un tiro di rara bellezza. Fra ventuno giorni a Bergamo (mercoledì 24 aprile) si ripartirà quindi dall'1-0 per i viola per una qualificazione ancora tutta da conquistare. Il segnale la squadra di Italiano l'ha dato, dominando a tratti contro un Atalanta apparsa sotto tono dopo l'exploit di Napoli.

95'- FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE 1-0 GRAZIE AL GIOIELLO DI MANDRAGORA!

94'- Kouame, uno di quelli che non ha smesso di correre da inizio partita, si conquista un vitale calcio di punizione in mezzo al campo dopo un ottimo saggio di protezione del pallone e fa esultare il Franchi come se fosse arrivato il 2-0.

91' - Fiorentina in affanno ma che non rinuncia a pressare e che non si abbassa. La Viola rinuncia piuttosto a costruire, con tanti rinvii alti sparacchiati in questi ultimi minuti.

90'- SONO STATI CONCESSI CINQUE MINUTI DI RECUPERO. Si giocherà quindi fino al 95'.

89'- Brutto colpo per Milenkovic, che rimane a terra ed è assistito dallo staff medico viola prima di rialzarsi.

88'- Giallo anche per Scamacca, intervenuto in tackle duro su Milenkovic. Fallo abbastanza violento in una zona di campo che non giustifica la foga dell'intervento.

87'- Ultimo cambio Atalanta: fuori Holm, dentro Hateboer.

86'- Fase cruciale del match, con tanti giocatori viola che sembrano vicini alla tacca della riserva.

85'- Altra sostituzione per la Fiorentina: finisce la partita di Belotti, al suo posto Ikone. Kouame si sposta in mezzo all'attacco viola, al posto del Gallo, in questi minuti finali, mentre Ikone va sulla sinistra.

84'- Terracciano decisivo in uscita bassa! Affondo dell'Atalanta sulla destra, Holm vince il duello con Parisi e mette dentro un cross radente su cui Scamacca viene anticipato da un soffio dall'intervento provvidenziale di Terracciano.

83'- Tentativo Atalanta su punizione da trequarti. Pallone scodellato sul secondo palo e girato in area da Djimsiti, Terracciano blocca.

81' - Piazzato dal limite di Scamacca. Destro a giro che batte davanti a Terracciano, il portiere viola non rischia e allunga in angolo. Dal corner nessun pericolo per la Fiorentina.

80'- Altro giallo per l'Atalanta: De Roon protesta dopo un fallo fischiato in attacco e allontana la palla. Mariani vede tutto e sventola il giallo per l'olandese.

79'- Cambio anche per l'Atalanta, il quarto: esce Lookman, dentro El Bilal Touré.

78'- Primo cambio per la Fiorentina: finisce la partita di un applauditissimo Beltran, dentro Arthur.

77'- Contropiede pericoloso sulla destra per l'Atalanta. Parisi sbroglia tutto spazzando in tribuna su affondo di Koopmeiners.

75'- Pronti due cambi, uno per parte. Nella Fiorentina si prepara Arhtur.

73'- Scamacca riceve in area , si gira col mancino e impegna Terracciano. Tutto fermo dopo la respinta del portiere della Fiorentina per il fuorigioco del centravanti ospite.

71'- Nessun problema per Belotti, che dopo qualche secondo rientra subito in campo riprendendo il suo posto al centro dell'attacco.

70'- Problemi per Belotti, rimasto per qualche istante a terra dopo un contrasto aereo. L'attaccante della Fiorentina sta ricevendo le cure dello staff medico viola.

69'- DOPPIA CHANCE PER LA VIOLA! Prima Belotti sbuca sul secondo palo e spedisce sull'esterno della rete, trovando però una deviazione atalantina. Su successivo angolo la riprende Belotti di testa che schiaccia verso la porta: a pochi passi arriva Ranieri che invece di correggere in rete in girata gira fuori.

67' - OCCASIONE CLAMOROSA PER L'ATALANTA! Lookman riceve una sponda di Scamacca, rientra all'interno del campo e serve l'inserimento in area di Bakker, Kayode buca la chiusura e così l'esterno neoentrato si presenta da solo davanti a Terracciano ma spedisce col diagonale fuori. Questa la più grossa chance dell'incontro per la Dea.

65' - Grande break in ripartenza di Nico, che spezza il raddoppio e serve Belotti; il venti di casa elude l'intervento di Hien e allarga di Kouame, che arma il destro dal limite ma viene stoppato da Djimsiti.

64'- ANCORA UNA VOLTA CARNESECCHI DECISIVO SU NICO! Bella imbucata di Parisi, che pesca dentro l'area Gonzalez, stop e sinistro sul secondo palo dell'argentino, Carnesecchi si distende alla sua sinistra e dice per la seconda volta di no al dieci di casa deviando in angolo.

62'- Scintille tra Holm e Kouame: l'esterno dell'Atalanta stende l'ivoriano e lo scalcia. L'arbitro Mariani arriva a dividere i due, accorda una punizione sulla trequarti sinistra per la Fiorentina ma non prende provvedimenti disciplinari.

60'- Terzo cambio per l'Atalanta: fuori uno spento Ruggeri. Sulla sinistra, per questa mezz'ora finale, agirà il neo-entrato Bakker.

58'- Ranieri on fire! Il centrale di casa prima si conquista una punizione sulla trequarti difensiva, poi arringa il parterre di tribuna, trovando il ruggito del Franchi.

56'- FIORENTINA A CENTIMETRI DAL 2-0! Solo un autentico miracolo di Carnesecchi nega il gol alla Fiorentina. Cross da trequarti di Ranieri, Nico a centro area gira perfettamente, dando forza e precisione a un colpo di testa destinato al fondo della rete. Il portiere della Dea con un colpo di reni mostruoso cancella però il grido di gioia del Franchi deviando in angolo. Applausi sia per lo strepitoso colpo di testa del dieci che per la risposta del portiere avversario.

54'- Primo ammonito in casa viola: è Fabiano Parisi, che su un tentativo di ripartenza di Holm fa ostruzione col corpo. Blocco valevole di giallo per Mariani, che estrae il secondo giallo del match (il primo era per Miranchuk).

53'- Buon break di Kayode, che scappa sulla destra e, dopo aver vinto un contrasto con Ruggeri e chiesto e ottenuto un uno-due con Bonaventura, mette in mezzo dal fondo un cross deviato per il primo corner viola della ripresa. Dalla bandierina come sempre Mandragora, con Milenkovic che dal cuore dell'area manca l'impatto aereo col pallone.

52'- Fiorentina che ricomincia il secondo tempo con lo stesso piglio del primo. In proiezione offensiva e pressing a tutto campo.

50'- TERRACCIANO SALVA SU HIEN! Girata volante del centrale ex Verona su corner di Koopmeiners, piattone da centro area angolato ma poco potente deviato con ottimi riflessi di Terracciano.

49' - Primo angolo dell'incontro per l'Atalanta, conquistato dopo un'azione iniziata da Scamacca. Tocco di Lookman a premiare la sovrapposizione di Holm, anticipato in corner.

48' - Subito pallone buono per Scamacca, che da pochi passi spedisce fuori un facile tap-in. Tutto vanificato però dal fuorigioco sventolato, rimane comunque il gigantesco gol mangiato dal nuovo entrato.

47'- Doppio cambio all'intervallo per l'Atalanta: fuori Pasalic e Miranchuk, dentro Enderson e Scamacca.

46'st - Ripartiti! Ricomincia Fiorentina-Atalanta dal risultato di 1-0 per la Viola

22.04 - Squadre di nuovo in campo. Novità in casa Atalanta.

La Fiorentina chiude meritatamente in vantaggio un primo tempo ad alto voltaggio. A decidere per ora è un autentico missile di Mandragora, mancino dalla lunga gittata sotto la traversa per un gol che finora vale l'1-0 sull'Atalanta. Squadre negli spogliatoi.

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Mandragora.

44' - Banale errore di Holm, che sbaglia lo stop e regala una rimessa alla Fiorentina. Atalanta in confusione.

42'- ASSOLO DI NICO! Sinistro a lato. Pallone sanguinoso perso in mezzo al campo da Pasalic, recupero di Kouame che aziona Gonzalez, sterzata del numero dieci per andare sul destro, finta per rientrare sul sinistro e mancino a giro da dentro l'area finito però a lato di mezzo metro. Applausi per l'argentino.

40' - Fiorentina adesso in gestione di ritmi e pallone. Fase di possesso consolidato da parte della squadra di Italiano che, dopo aver premuto tanto sull'acceleratore, ha abbassato la frequenza della partita.

37'- Dall'altra parte, Atalanta col freno a mano tirato in questa prima mezz'ora. In ombra soprattutto Koopmeiners e Lookman, i due assi di Gasp per ora rimasti ancora nel mazzo.

34'- Fiorentina in vantaggio dopo un'ottima prima parte di gara. Applausi da parte dei presenti per una Viola che pare in palla.

32'- Un fulmine scagliato dal mancino del centrocampista di casa squarcia il match: è il trentesimo quando Mandragora riceve dai venticinque metri, carica la fionda e col sinistro tira fuori una conclusione di rara potenza e precisione. Un bacino al palo alla destra di Carnesecchi, che non può davvero nulla. 1-0 Fiorentina con un capolavoro balistico di rara bellezza.

31' - GOLASSSO DI MANDRAGORAAAA! Fiorentina in vantaggio con un mancino devastante del trentotto. 1-0 Viola alla mezz'ora!

28'- Prima ammonizione del match: è per Miranchuk, che stende in scivolata Parisi. L'arbitro Mariani non ha dubbio ed estrae il giallo per il centrocampista russo.

26' - Partita stappata, adesso ci prova l'Atalanta, sfruttando un erroraccio in impostazione di Kayode; il terzino viola si fa scippare palla da Lookman ed aziona la ripartenza nerazzurra, conclusa da un tiro a botta sicura dal limite di Koopmeiners rimpallato però da una provvidenziale chiusura di Mandragora.

25'- BELOTTI A CENTIMETRI DAL COLPO SOTTOMISURA! Cross a rientrare col mancino di Nico a cercare proprio la spizzata di Belotti, che non riesce a deviare da pochi passi di testa. Carnesecchi smanaccia.

24' - TRIPLO TENTATIVO VIOLA! Su un calcio d'angolo dalla sinistra di Mandragora, prima Beltran, poi Bonaventura per due volte tenta il tiro. Tutti e tre i tentativi sono murati dalla difesa della Dea, l'ultimo col piede da Carnesecchi.

22'- Lo stesso Bonaventura si incarica della punizione dalla trequarti destra, destro a uscire respinto, pallone che rimane dalle parti di Carnesecchi e che si impenna dopo l'ennesima deviazione prima di finire in angolo dopo aver scheggiato la traversa.

21'- Fiorentina che continua a fare collezione di falli subiti: ancora una volta è Bonaventura, abile a ruotare il corpo e ad eludere la pressione di Pasalic, che lo stende sulla trequarti. Ancora nessuna ammonizione decretata da Mariani, nonostante le vibranti proteste del pubblico.

19'- Primo calcio d'angolo della gara, se lo conquista Beltran ancora una volta in proposizione verticale. Dal corner di Mandragora niente di fatto, respinta sul fondo e altro giro dalla bandierina; sempre Mandragora, sempre dalla bandierina alla destra di Carnesecchi, mancino a uscire respinto ancora una volta dalla difesa dell'Atalanta.

18' - Altro contrasto duro Holm-Parisi, a spuntarla è il terzino di casa che conquista una punizione all'altezza del centrocampo. Gara che in questi primi venti minuti di gara è caratterizzata dall'alto agonismo e dai tanti fali, soprattutto da parte dei nerazzurri.

15' - Altro break viola in ripartenza, scattano in profondità Bonaventura e Beltran, il pallone viene gestito dal numero cinque che da buona situazione allarga male per Belotti. Anche stavolta però si alza la bandierina a cancellare l'azione della Fiorentina.

14' - Primo tiro verso la porta della Fiorentina. Punizione tagliata dalla trequarti di Mandragora, pallone sfiorato da Koopmeiners e respinta di pugni di Carnesecchi. Azione vanificata da un fuorigioco fischiato sulla punizione.

13' - Ennesimo fallo dell'Atalanta sulla trequarti. Stavolta a terra ci finisce Mandragora, abile a proteggere il pallone su De Roon.

11' - Altro errore in impostazione dell'Atalanta: Kolasinac sbaglia un controllo elementare sulla trequarti, Bonaventura gli scippa palla e ottiene una punizione per il tentativo di recupero del difensore ospite.

9' - Prima combinazione offensiva Beltran-nico. Il numero nove scatta in profondità, difende bene palla e scarica a rimorchio per il numero dieci che si incunea in area e col destro tenta un tiro-cross allontanato dalla difesa dell'Atalanta.

7' - Fase iniziale compassato da entrambe le parti. L'Atalanta fa girare il pallone nei pressi della propria area di rigore. La Fiorentina pressa alta, finora senza successo.

4' - Azzardo di Carnesecchi in impostazione. Il portiere ospite riceve palla nell'area piccola, temporeggia nel rinvio, viene pressato da Belotti e Beltran ed è costretto a scaricare palla in fallo laterale.

3' - Primo tentativo di affondo dell'Atalanta sulla sinistra. Servizio per Ruggeri che però viene pescato in offside. Primo fuorigioco del match.

2' - Subito viola in forcing. Primo contrasto energico tra Belotti e Kolasinac. Sul duello aereo ha la peggio il difensore ospite, ma Mariani fischia il primo fallo dell'incontro.

1' - PARTITI! Comincia adesso Fiorentina-Atalanta. Primo pallone giocato dagli ospiti, in maglia bianca.

20.58 - SQUADRE IN CAMPO! Inno della Lega Serie A e tra poco il via alle danze!

20.55 - Benvenuti alla diretta testuale di FirenzeViola.it. Qui dal Franchi Alessandro Di Nardo per raccontarvi tutto sulla semifinale d'andata di Coppa Italia. Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Atalanta. Squadre nel tunnel, ricapitoliamo le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; Lookman. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).