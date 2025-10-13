Le condizioni di Kean: da domani la Fiorentina valuterà quando torna

vedi letture

Giornata importante sul fronte Moise Kean quella appena conclusa. L'attaccante della Fiorentina e dell'Italia ha lasciato in mattinata il ritiro di Udine della Nazionale dopo che ci era rimasto per i controlli alla caviglia destra successivi all'infortunio subito dopo pochi minuti della partita contro l'Estonia.

La risonanza magnetica ha confermato le sensazioni dell'immediato post-partita che non sono presenti lesioni, ora il calciatore dovrà valutare con lo staff medico della Fiorentina quanto tempo sarà necessario per tornare a disposizione di Pioli con la partita contro il Milan che resta comunque a forte rischio. Lui intanto non è preoccupato e sui social ha condiviso una foto e un messaggio che fanno intendere come sia pronto a tornare presto.

Pronto Piccoli per il prossimo turno di campionato, anche se solo da domani ci sarà qualche certezza in più sulla presenza o meno di Kean domenica prossima per il ritorno del campionato.