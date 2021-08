LE BIG BUSSANO, ACF RISPONDA

Gli occhi delle big europee su Dusan Vlahovic che in questi giorni potrebbe però firmare il rinnovo con la Fiorentina mettendo così a tacere le voci o comunque fissando un prezzo scoraggiante per le pretendenti. L'agente del serbo è a Firenze, proprio Firenzeviola lo ha immortalato in tribuna sabato ad assistere alla partita contro l'Espanyol e nelle prossime ore o giorni ci sarà l'incontro per discutere il prolungamento del contratto. Il club viola ha sempre detto di voler tenere il giocatore e di aver pronto per lui un (ricco) rinnovo di contratto con al suo interno una clausola rescissoria. La volontà è dunque continuare insieme ma finché non sarà messo nero su bianco continueranno le voci di mercato che aggiungono nomi all'elenco delle pretendenti.

Che il Tottenham sia interessato è un dato di fatto, con il neo ds Paratici che ben conosce l'attaccante, ma la trattativa è legata alla partenza di Kane. L'Atletico Madrid invece aveva puntato su Lautaro ma l'Inter, contestata anche ieri dai suoi tifosi, difficilmente lascerà partire un altro attaccante (che tra l'altro in Inghilterra il Times dà già in accordo con il Tottenham) e così la squadra di Simeone ha messo gli occhi proprio su Vlahovic. E c'è anche l'Arsenal sulle tracce del centravanti serbo, anche se il viola è un gradino sotto Abraham nelle preferenze. E chissà che la Roma, con Dzeko che sembra destinato a sostituire Lukaku all'Inter, o l'Inter stessa che deve rimpiazzare il belga non decidano di farsi sotto anche se gli obiettivi dei due club al momento sembrano altri.

Insomma gli estimatori non mancano anche se per ora ci sono troppi incastri da concretizzarsi e pochi soldi da spendere per parlare di offerte vere e proprie. Con il rinnovo si metterebbe fine alle voci e fissando una clausola di 60-70 mln si permetterebbe di uscire allo scoperto solo ai club in grado di spendere e dunque concretamente interessati. Certo è che la Fiorentina attuale, viste anche le due amichevoli da zero a zero e la stagione che incombe, non può permettersi di lasciare andare via l'unico giocatore al quale la tifoseria si aggrappa in questo deludente mercato, soprattutto negli ultimi giorni e senza un adeguato rimpiazzo (Belotti? Scamacca?). La speranza è dunque che già in settimana arrivi la fumata bianca: il sorriso e la maglia viola in bella vista sui social del giocatore lasciano ben sperare.