LAFONT, Niente Nazionale prima di fine stagione

C'era la possibilità che Alban Lafont non fosse accanto ai propri compagni della Fiorentina nell'ultima partita della stagione contro il Genoa. Il giovane portiere francese infatti - convocato dalla Francia Under 20 - si sarebbe dovuto aggregare alla propria Nazionale in vista della prima partita in programma il 25 maggio, a campionato ancora in corso. Come fa sapere la Fiorentina però, non c'è alcun rischio che ciò accada: Lafont resterà con i viola fino al termine della stagione e solo allora raggiungerà i compagni di Nazionale.