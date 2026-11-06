“La Piena” conquista Firenze: Teatro Puccini gremito per lo spettacolo sull'Alluvione

Grande successo ieri sera a Firenze per la prima de “La Piena”, lo spettacolo di Cristiano Militello e Alessandro Bichierai con Amerigo Fontani, Francesco Gerardi e Alessandro Calonaci, oltre a Militello, che ha richiamato un pubblico numerosissimo, riempiendo il Teatro Puccini. Una serata speciale, all'insegna dell'intrattenimento e della partecipazione, che ha visto la presenza di numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport.

Tra gli ospiti in platea anche Carlo Conti, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli FC, e diversi personaggi legati al mondo viola, a testimonianza dell'interesse suscitato dall'evento nel panorama cittadino. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, ha segnato un importante debutto fiorentino per un progetto dedicato ai 60 anni dall'Alluvione di Firenze. Dopo la prima al Teatro Puccini, sono previste nuove date in tutta la Toscana che offriranno ad altri spettatori l'opportunità di assistere allo spettacolo.