La Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Quota e media punti per la salvezza

È tempo di sosta per le nazionali, l'ultima di questa stagione prima di entrare nella fase calda del campionato e delle coppe europee, e, vista la posizione in classifica che occupa la Fiorentina, ultima con appena 5 punti, è naturale che tra i tifosi, che comunque con l'arrivo di Paolo Vanoli hanno ritrovato una fiammella di fiducia e speranza, serpeggi l'idea che la squadra viola possa davvero rischiare di retrocedere.

La famosa quota 40

"Vediamo di raggiungere il prima possibile quota 40 punti", questo è il messaggio che diversi tifosi stanno già facendo passare. Ma la domanda da porsi non è se la Fiorentina debba già iniziare ad avere questa mentalità da lotta salvezza, anche perché una risposta più che affermativa in tal senso l'ha già fornita lo stesso Paolo Vanoli, ma se sia davvero ancora di 40 punti la quota salvezza.

I numeri delle ultime cinque stagioni

Ecco a proposito è interessante osservare come negli ultimi cinque campionati, a partire dalla stagione 2020/2021 fino ad arrivare a quella scorsa, la 2024/2025, sono serviti molti meno dei 40 punti per ottenere la salvezza e mettere il famoso muso davanti rispetto alla terzultima in classifica. L'anno scorso infatti l'Empoli è retrocesso con 31 punti, stabilendo di fatto una quota salvezza di 32 (quartultimo in classifica è arrivato il Lecce con 34 punti), quello ancora prima lo stesso Empoli si è salvato arrivando a 36 punti, uno in più del Frosinone terzultimo, mentre nella stagione 2022-2023 si è addirittura arrivati ad avere due squadre appaiate a 31 punti tra terzultimo e quartultimo posto (con il conseguente caso dello spareggio giocatosi in campo neutro e che vide protagonisti Spezia e Verona) con una linea salvezza tornata sui 32 punti. Linea che si è ulteriormente abbassata di un punto, scendendo a 31, se guardiamo alla stagione 2021/2022, quella della salvezza della Salernitana di Davide Nicola, arrivata di un punto davanti al Cagliari. Infine andando a vedere il 2020/2021 osserviamo come a salvarsi quell'anno fu il Torino con 37 punti, anche se in realtà per la salvezza bastava fare 34 punti, uno in più del Benevento terzultimo.

La media punti da tenere

In cinque anni dunque la quota salvezza è oscillata tra i 31 e i 36 punti, con una media che è esattamente di 33 punti. Numeri ben lontani dai famosi 40 punti e totalmente accessibili da una Fiorentina che è si ferma a quota 5, ma a cui basterebbe tenere una media di circa un punto a partita (1,33 se si considera la quota massima raggiunta di 36 punti) per evitare il fantasma della retrocessione.