Il programma della Fiorentina: secondo e ultimo giorno di riposo, da domani doppie sedute

Lo ha fatto capire Roberto Piccoli nel post-partita di Genova, ripetendo probabilmente quanto aveva detto poco prima il tecnico Roberto Vanoli: "Sarà un inferno", inteso come carichi di lavoro che la Fiorentina affronterà in queste due settimane di pausa nazionali. Perché c'è da recuperare soprattutto una forma atletica apparsa molto scarsa nell'ultimo periodo, come confessato tra le righe anche dal Ds Goretti e dal tecnico ad interim Galloppa.

E quindi, doppie sedute giornaliere, ma da domani: oggi secondo e ultimo giorno di riposo dopo il 2-2 di Marassi, 48 ore di stacco prima di cominciare a lavorare forte al Viola Park. Allenamento al mattino e al pomeriggio nei prossimi giorni, in attesa dei sei nazionali partiti nelle scorse ore.