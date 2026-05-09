La Fiorentina mette nel mirino Angori del Pisa. La situazione

La Fiorentina mette nel mirino Angori del Pisa. La situazioneFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è l’indiscrezione di SestaPorta.news, secondo cui la Fiorentina segue Samuele Angori del Pisa. il classe 2003 ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alla sua duttilità, alla corsa e alla capacità di giocare sia da quinto di centrocampo che da terzino in una linea difensiva a quattro o a tre. CLICCA QUI per la news completa.