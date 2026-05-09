La Fiorentina mette nel mirino Angori del Pisa. La situazione
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Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è l’indiscrezione di SestaPorta.news, secondo cui la Fiorentina segue Samuele Angori del Pisa. il classe 2003 ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alla sua duttilità, alla corsa e alla capacità di giocare sia da quinto di centrocampo che da terzino in una linea difensiva a quattro o a tre. CLICCA QUI per la news completa.
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Manca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentinadi Tommaso Loreto
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FirenzeViolaFiorentina-Genoa, le probabili formazioni: Piccoli verso la titolarità. Torna Mandragora in mezzo
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
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