Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Ranieri, Mandragora, Kean la certezze da cui ripartire per risollevare la Fiorentina"
Corriere Fiorentino: "Il ritorno di Gud: l’infortunio è passato, a Pisa sfiderà il suo mentore Gila"
La Nazione: "La Fiorentina torna a Pisa: battaglie,dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali"
La Gazzetta dello Sport: "Gli inamovibili: i gemelli Gosens e Dodo pronti agli straordinari sulle fasce della Viola"
Corriere dello Sport: "Qualità al potere: c’è Gud con Fazzini"
Gud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratoridi Luca Calamai
Gud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Marianella: "Calma, siamo all'inizio e la Fiorentina diventerà bella. Vedo un problema fisico-atletico"
Dopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
