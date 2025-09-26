Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Ranieri, Mandragora, Kean la certezze da cui ripartire per risollevare la Fiorentina"

Corriere Fiorentino: "Il ritorno di Gud: l’infortunio è passato, a Pisa sfiderà il suo mentore Gila"

La Nazione: "La Fiorentina torna a Pisa: battaglie,dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali"

La Gazzetta dello Sport: "Gli inamovibili: i gemelli Gosens e Dodo pronti agli straordinari sulle fasce della Viola"

Corriere dello Sport: "Qualità al potere: c’è Gud con Fazzini" 