FirenzeViola L’Italia Femminile perde anche la seconda amichevole con gli USA. Bonfantini in campo un tempo

vedi letture

Com’era prevedibile, le Azzurre hanno perso il secondo incontro previsto contro le padrone di casa americane. Risultato meno amaro (2-0 il finale con le reti di Macario e Shaw) ma per la seconda volta Italia incapace di creare pericoli alle americane. Soncin rivoluzione la Nazionale mandando in campo la squadra B con tante riserve. Sono ben nove i cambi dal primo minuto operati dal tecnico azzurro dopo la gara di pochi giorni fa a Orlando. Cambia molto anche Emma Hayes che sceglie di lasciar fuori la veterana Lavelle a favore di una formazione di gran lunga più giovane. C’è Macario dal primo minuto che punirà l'Italia per la terza volta in pochi giorni. L’approccio delle ragazze nostrane rispetto alla gara precedente è migliore ma lo strapotere americano ci mette poco a mandare in difficoltà difesa e centrocampo lasciando isolata in avanti Piemonte alla quale non arriva mezzo pallone da poter gestire. In campo dal primo minuto anche la viola Bonfantini ma la sua prestazione è nulla, al pari di quella di molte delle sue compagne.

Il vantaggio americano arriva al ventesimo con l’attaccante del Chelsea che fulmina durante non perfetta per l’occasione. Le padrone di casa spingono e colpiscono una traversa pochi minuti dopo. L’Italia prova a divincolarsi ma non riesce a spingersi oltre la metà campo avversaria. L’unica chance degna di nota azzurra nei primi quarantacinque minuti è un tiro di Corelli dal limite parato a terra facilmente dal portiere Dickey. Il raddoppio USA arriva a pochi minuti dalla fine della prima frazione con Shaw. All’intervallo Soncin lascia negli spogliatoi Bonfantini facendo entrare Cantore. L’ex Juventus ha una ghiotta occasione in avvio di ripresa ma il suo destro potente a incrociare si spegne largo. Gli Stati Uniti continuano a pressare e vanno in rete altre due volte. Goal annullati per fuorigioco (il primo) e per fallo su Oliviero (l’altro). Dopo un altro legno colpito, le statunitensi provano a chiudere la pratica sbattendo su Durante per due volte. Soncin fa entrare anche D’Auria e Pavan ma l’Italia aspetta solo il fischio finale che arriva dopo sei minuti di recupero a causa di una lunga interruzione per l’infortunio di una calciatrice a stelle e strisce.

Con la conclusione della tournée americana, l’Italia Femminile chiude il suo 2025. Le Azzurre torneranno in campo a marzo del nuovo anno per affrontare il primo round di qualificazione al prossimo Mondiale. Da questa esperienza comunque molto importante per le ragazze e per il movimento intero – l’Italia non tornava in America da trent’anni precisi – una cosa emerge con chiarezza: il nostro calcio è ancora molto indietro e non basteranno venti, trenta o forse cinquant’anni per raggiungere un livello in grado di poter mettere in difficoltà anche una nazionale come quella americana. Almeno non senza investimenti massicci e costanti nel tempo. Le ragazze di Soncin soggiorneranno ancora a Fort Lauderdale dove godranno di mezza giornata libera. In serata è previsto il rientro in aereo per Roma dove la delegazione sarà sciolta. Non partiranno per la capitale Cantore e Boattin – che raggiungeranno i loro club americani di appartenenza -, così come anche Elena Linari che invece è attesa dal volo per Londra dove si riunirà al London City Lionesses. Sabato poi sarà di nuovo campionato con i due turni di dicembre da giocare prima della lunga pausa natalizia e la ripresa a metà gennaio.