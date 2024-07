KOUAME, Ottime impressioni ma futuro da riscrivere

FirenzeViola.it

Il buon impatto nella pre-season viola di Christian Kouame - unito alle tante voci sul futuro dell'ivoriano - è stato uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Il Maiorca e l'Union Berlino sono state le società più convinte e fin qui anche le squadre che hanno offerto di più per arrivare all'attccante, ma niente che ancora si avvicini alla cifra a cui eventualmente la Fiorentina sarebbe disposta a cedere il suo attaccante. La dirigenza dal canto suo ha già attivato i contatti per imbastire un eventuale rinnovo di contratto che possa spalmare su più anni l'accordo dal momento che, come noto, con il rinnovo fino al 2025 Kouame è diventato uno dei giocatori più pagati della rosa con gli oltre 2 milioni a stagione.

