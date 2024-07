KOUAME, LE OFFERTE E IL RINNOVO: LE VARIABILI PER LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

La Fiorentina di Palladino può ripartire (anche) da Christian Kouame. Questi primi giorni di allenamenti e l'impatto avuto nella prima vera uscita stagionale da parte dell'attaccante ivoriano hanno alzato ulteriormente le percentuali di una permanenza del giocatore che la dirigenza stima soprattutto per la sua duttilità tattica. E se la questione di Nzola resta ingarbugliata e difficile da risolvere, avere a disposizione come eventuale sostituto di Kean nel ruolo di prima punta, oppure all'occorrenza anche nei due dietro l'attaccante, Kouame, è una soluzione che piace anche a Palladino.

In attesa dell'offerta giusta - Il tutto è ovviamente vincolato al mercato e ai numerosi riflettori che già si sono accesi su Kouame soprattutto dall'estero, dove Maiorca e Union Berlino sono state le più convinte e fin qui anche le squadre che hanno offerto di più, ma niente che ancora si avvicini alla cifra a cui eventualmente la Fiorentina sarebbe disposta a cedere il suo attaccante, quantomeno sopra la doppia cifra ma possibilmente attorno ai 12-13 milioni di euro. In Belgio il classe '97 ha lasciato un ottimo ricordo e lo stesso Anderlecht sarebbe disposto a riprenderlo ma anche da lì non si è disposti a superare la doppia cifra, stesso discorso anche per il Genoa, quindi per ora Kouame resta a Firenze e Palladino non può che esserne contento. Anche perché il Bologna ha deciso di andare su altri profili dopo i primi discorsi intavolati dopo l'arrivo di Italiano.

La questione rinnovo - La dirigenza dal canto suo ha già attivato i contatti per imbastire un eventuale rinnovo di contratto che possa spalmare su più anni l'accordo dal momento che, come noto, con il rinnovo fino al 2025 Kouame è diventato uno dei giocatori più pagati della rosa con gli oltre 2 milioni a stagione, ma soprattutto la Fiorentina non vuole rischiare di perderlo a zero tra un anno. Trovare un accordo però non sarà semplice e la sensazione è che eventuali discorsi saranno rimandati a mercato chiuso, nel caso Kouame resti davvero alla Fiorentina e non trovi un'altra sistemazione. Kouame-Fiorentina ancora insieme, insomma, si può ma le variabili sono davvero molte.