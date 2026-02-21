Kean tra il ritorno in campo con il Pisa e le voci di mercato sul Milan
Il centravanti della Fiorentina Moise Kean in questa settimana è rimasto a Firenze ed ha saltato la gara di Conference. Nessun problema particolare, ma semplice prudenza, per permettere al giocatore di fare una settimana intera di allenamento senza affrontare una trasferta anche scomoda e fredda. Le sue condizioni quindi sono ottimali e lunedì sarà titolare contro il Pisa.
Ma in mattinata il quotidiano Tuttosport ha parlato di un interesse per Kean per il prossimo anno da parte del Milan. Unico problema il costo visto che a luglio c'è la clausola di 62 milioni, che la società rossonera aggirerebbe mettendo sul piatto Camarda che piace al neo ds Paratici.
