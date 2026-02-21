Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di allenamenti oggi per la Fiorentina che dopo essere tornata da Byalistok nella giornata di ieri, inizia a preparare sul serio l'impegno di campionato di lunedì contro il Pisa, calcio d'inizio ore 18.30 all'Artemio Franchi. Gli uomini agli ordini di Vanoli si ritroveranno oggi al Viola Park verso le 11 per la consueta sessione. Da valutare le condizioni di chi è rimasto a Firenze per lavorare e riprendersi dagli acciacchi.