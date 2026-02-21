Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Bianco, rosso e Viola. Commisso style, 9 italiani titolari".

La Nazione: "L’autostrada per la salvezza. Fiducia, coraggio, autostima, Tre motivi che fanno sperare. Adesso serve solo continuità".

Corriere Fiorentino"Rivincita per due. Mandragora-Ranieri, è la riscossa della vecchia guardia".

la Repubblica (ed. Firenze)"Viola, Vanoli sorride la squadra in “riserva” fa il pieno in Europa".

La Gazzetta dello Sport: "Dall'Europa la spinta verso l'alto. Piccoli non sbaglia. Un goleador in più per il rilancio viola".

Tuttosport: "Allegri vuole Kean ma costa 62 milioni"