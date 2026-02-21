La Fiorentina ora ha l'opportunità di riacciuffare il Lecce, domani tocca a Genoa e Cremonese: programma e classifica

Dopo la sconfitta del Verona a Reggio Emilia in casa del Sassuolo è arrivato anche il ko del Lecce, diretta avversaria nella corsa salvezza, in casa per mano della capolista Inter che ha vinto 2-0. Un turno importante per la Fiorentina che ospita il Pisa, anch'esso fanalino di coda con l'Hellas a -6: i viola sanno che sarà importante non solo respingere l'assalto dell'inseguitrice nerazzurra ma soprattutto riacciuffare appunto il Lecce che con la partita in più è a +3 dalla Fiorentina appunto ma non solo. In serata il Cagliari si è invece portato a +9 guadagnando un punticino con la Lazio, che muove la classifica.

Domani

Lunch-match importantissimo domani in chiave salvezza, con il Genoa che ospita il Torino, chi perde rischia perché anche i granata, ora a +6 dalla retrocessione, in caso di ko verrebbero risucchiati nelle sabbie mobili. Alle 18 toccherà al Parma (che si è comunque portato a una distanza per lui rassicurante, 29) in casa del Milan mentre a chiudere sarà invece la Cremonese (altra squadra a +3 che tra poco affronterà proprio i viola) all'Olimpico contro la Roma. La Fiorentina (lunedì alle 18.30 al Franchi contro il Pisa) giocherà dunque conoscendo il risultato di tutte le sue dirette avversarie, cercando di approfittare eventualmente dei loro passi falsi, altrimenti sarà lei a non doverne commettere per non staccarsi dalle altre.

Programma della 26esima giornata

Sassuolo-Verona 3-0 (giocata stasera)

Sabato

Juventus-Como 0-2

Lecce-Inter 2-0

Cagliari-Lazio 0-0

Domenica

ore 12.30 Genoa-Torino

ore 15 Atalanta-Napoli

ore 18 Milan-Parma

ore 20.45 Roma-Cremonese

Lunedì

ore 18.30 Fiorentina-Pisa

ore 20.45 Bologna-Udinese

La classifica aggiornata

Inter – 64 punti (26 partite giocate)

Milan – 54 punti (25)

Napoli – 50 punti (25)

Roma – 47 punti (25)

Juventus – 46 punti (26)

Como – 45 punti (26)

Atalanta – 42 punti (25)

Sassuolo – 35 punti (26)

Lazio – 34 punti (26)

Bologna – 33 punti (25)

Udinese – 32 punti (25)

Parma – 29 punti (25)

Cagliari – 29 punti (26)

Torino – 27 punti (25)

Genoa – 24 punti (25)

Cremonese – 24 punti (25)

Lecce – 24 punti (26)

Fiorentina – 21 punti (25)

Pisa – 15 punti (25)

Hellas Verona – 15 punti (26)