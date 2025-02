Kean, è il vero trascinatore di questa Fiorentina: l'obietto adesso diventa Retegui

Kean continua a trascinare questa Fiorentina. Già da fine agosto ha dimostrato di essere lui l'uomo in più di questa squadra, trascinando i gigliati al girone unico di Conference League nel preliminare contro la Puskas Akademia e poi iniziando a segnare a raffica anche in campionato. Se l'apice sembrava averlo raggiunto con la tripletta rifilata al Verona a novembre, nella serata di ieri il numero 20 gigliato è andato ancora più in alto, regalandosi una notte, citando il titolo del suo primo album, da "Chosen", il prescelto.

Con la doppietta di ieri le reti in campionato sono diventate 15. Nel post partita alla domanda sul traguardo di gol che vorrebbe raggiungere ha glissato, sottolineando che punta solo a fare il bene della Fiorentina, ma un obiettivo probabilmente, anche in chiave Nazionale, c'è: provare a superare Retegui, al momento davanti con 16 reti, e vincere la classifica marcatori.