INZAGHI, Oggi partita perfetta: i viola mai pericolosi

Queste le parole di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, in sala stampa dopo il successo di oggi contro la Fiorentina: “Insigne? E’ stato decisivo come tutti quelli che sono entrati, perché chi è entrato in campo ha fatto molto bene. Sapevo di avere in panchina giocatori che potevano darci una grande mano. E’ stata la classica partita perfetta, perché non è facile venire al Franchi, vincere e non subire nulla. Paura di perdere? Nel corso della gara no: l’ho capito dopo 20’. Avevamo sempre la palla per far male. Dovevamo fare il secondo gol ma Montipò alla fine non è mai stato impensierito”.