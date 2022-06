INIZIO PRO-EUROPA E FINALE SOFT: IL CALENDARIO SORRIDE AI VIOLA. E ORA SUL MERCATO...

Un inizio agevole (anche se, tra il 28 agosto e il 4 settembre, al Franchi arriveranno prima Napoli e poi Juventus) e un finale decisamente meno in salita rispetto allo scorso anno. Il calendario sorteggiato questa mattina in vista del prossimo campionato di Serie A sorride e non poco alla Fiorentina, che potrà dunque gestire senza troppi patemi il doppio playoff per accedere alla fase a gironi della Conference League tra il 18 e il 25 agosto (prima delle due gare in campo europeo ci saranno avversari più che abbordabili come Cremonese ed Empoli) e sperare di godersi un epilogo di stagione in relativa tranquillità, con tre scontri quattro sulla carta alla portata tra fine maggio e inizio giugno: al di là della Roma alla penultima giornata (che sarà comunque un match casalingo per Biraghi e compagni), i viola se la vedranno nell’ordine con Udinese, Torino e Sassuolo, chiudendo proprio in quel Mapei Stadium dove un mese fa il Milan ha conquistato uno storico scudetto.

Buone notizie, dunque, dal sorteggio anche se è chiaro che i due big match contro azzurri e bianconeri nell’arco di appena una settimana in avvio di stagione (con in mezzo la solita difficile trasferta di Udine) e soprattutto lo spareggio di Conference (che darà o meno tutto un altro senso alla stagione viola) impongono fin d’ora alla Fiorentina di dare un’accelerata sul mercato. L’obiettivo infatti è quello di garantire a Vincenzo Italiano un gruppo pressoché al completo entro la fine del ritiro estivo di Moena in modo tale da consentire all’allenatore di plasmare con le sue idee una squadra in grado di imporsi fin da subito tanto in Serie A (dove l’asticella, per stessa ammissione del tecnico, si dovrà alzare) quanto in campo europeo, per il quale l’attesa è durata cinque lunghi anni, tra stagioni anonime e salvezze ottenute all’ultimo tuffo. Si spiega in tal senso l’accelerata che nelle ultime ore è arrivata sul fronte di tre obiettivi sempre più vicini: Jovic per l’attacco, Mandragora per la mediana e Dodô per la difesa.

Questo il calendario completo della Fiorentina per la stagione 2022/23, che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto 2022 e terminerà nel fine settimana del 3-4 giugno 2023:

Girone d’andata

1ª giornata (14/08/22) Fiorentina-Cremonese

2ª giornata (21/08/22) Empoli-Fiorentina

3ª giornata (28/08/22) Fiorentina-Napoli

4ª giornata (31/08/22) Udinese-Fiorentina*

5ª giornata (04/09/22) Fiorentina-Juventus

6ª giornata (11/09/22) Bologna-Fiorentina

7ª giornata (18/09/22) Fiorentina-Hellas Verona

8ª giornata (02/10/22) Atalanta-Fiorentina

9ª giornata (09/10/22) Fiorentina-Lazio

10ª giornata (16/10/22) Lecce-Fiorentina

11ª giornata (23/10/22) Fiorentina-Inter

12ª giornata (30/10/22) Spezia-Fiorentina

13ª andata (06/11/22) Sampdoria-Fiorentina

14ª giornata (09/11/22) Fiorentina-Salernitana*

15ª giornata (13/11/22) Milan-Fiorentina

=== SOSTA MONDIALI ===

16ª giornata (04/01/23) Fiorentina-Monza*

17ª giornata (08/01/23) Fiorentina-Sassuolo

18ª giornata (15/01/23) Roma-Fiorentina

19ª giornata (22/01/23) Fiorentina-Torino

Girone di ritorno

20ª giornata (29/01/23) Lazio-Fiorentina

21ª giornata (05/02/23) Fiorentina-Bologna

22ª giornata (12/02/23) Juventus-Fiorentina

23ª giornata (19/02/23) Fiorentina-Empoli

24ª giornata (26/02/23) Hellas Verona-Fiorentina

25ª giornata (05/03/23) Fiorentina-Milan

26ª giornata (12/03/23) Cremonese-Fiorentina

27ª giornata (19/03/23) Fiorentina-Lecce

28ª giornata (02/04/23) Inter-Fiorentina

29ª giornata (08/04/23) Fiorentina-Spezia

30ª giornata (16/04/23) Fiorentina-Atalanta

31ª giornata (23/04/23) Monza-Fiorentina

32ª giornata (30/04/23) Fiorentina-Sampdoria

33ª giornata (03/05/23) Salernitana-Fiorentina*

34ª giornata (07/05/23) Napoli-Fiorentina

35ª giornata (14/05/23) Fiorentina-Udinese

36ª giornata (21/05/23) Torino-Fiorentina

37ª giornata (28/05/23) Fiorentina-Roma

38ª giornata (04/06/23) Sassuolo-Fiorentina

*= turni infrasettimanali