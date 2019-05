IND. FV, Lafont partito per la Polonia. La squadra...

Giungono notizie dal Centro Sportivo della Fiorentina, dove i giocatori e Montella sono attesi per uno degli ultimi incontri della stagione. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it però non ci sarà Alban Lafont, giovane portiere viola già partito per raggiungere la Francia Under 20 nei Mondiali che si stanno svolgendo in Polonia, come da programma previsto dalla società viola.