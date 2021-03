IND.FV., Futuro di Donadel dipende da Iachini

Beppe Iachini, come è noto, torna insieme al suo staff. Ma rimane incerto il futuro di Marco Donadel che all'arrivo di Cesare Prandelli aveva lasciato l'Under 17 (ormai affidata ad un altro tecnico) per unirsi allo staff dell'allenatore di Orzinuovi. Sarà Iachini a mettere l'ultima parola visto che l'argomento non è ancora stato affrontato. Donadel oggi è comunque al centro sportivo per seguire il corso uefa pro ma anche in attesa di notizie sul da farsi. La scorsa stagione d'altronde l'aiuto di Aquilani per il marchigiano era stato prezioso.