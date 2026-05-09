Il Viola Park spicca a livello europeo per ricavi annui: la cifra

Il Viola Park spicca a livello europeo per ricavi annui: la cifraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Uno degli articoli più cliccati di oggi su FirenzeViola.it è il report pubblicato dalla Rome Business School, dove viene introdotto l'indice Territorial Power Index (TPI), che si basa su vari parametri, tra cui l'Infrastructure Investment Ratio. Secondo questo studio il Viola Park presenta un Infrastructure Investment Ratio tra i più alti d'Europa con ricavi annui di circa 130 milioni. CLICCA QUI per la notizia integrale.