Il Viola Park spicca a livello europeo per ricavi annui: la cifra
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Uno degli articoli più cliccati di oggi su FirenzeViola.it è il report pubblicato dalla Rome Business School, dove viene introdotto l'indice Territorial Power Index (TPI), che si basa su vari parametri, tra cui l'Infrastructure Investment Ratio. Secondo questo studio il Viola Park presenta un Infrastructure Investment Ratio tra i più alti d'Europa con ricavi annui di circa 130 milioni. CLICCA QUI per la notizia integrale.
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