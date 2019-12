IL GIORNO DEL GIUDIZIO

Ci siamo. Oggi si decide la presenza o meno di Federico Chiesa contro la Roma. Le condizioni dell'attaccante uscito acciaccato dalla partita contro l'Inter saranno valutate nella giornata odierna, anche se non filtra ottimismo. Dopo la rifinitura del pomeriggio sarà presa la decisione definitiva, ma non è da escludere che già Montella faccia capire quali siano le sensazioni in conferenza stampa, a poco più di 24 ore dall'ultima partita del 2019.

Un 2019 che per il 25 viola è stato probabilmente l'anno più difficile della sua pur breve carriera, tra finale di stagione scorso, un'estate travagliata e un inizio di questa stagione tra alti e bassi (con più bassi). Montella spera di poter contare di nuovo sulla sua prestanza fisica contro la Roma, tanto più che la Fiorentina resta comunque in crisi di risultati e il tecnico - che con il pareggio contro l'Inter ha rinforzato la sua posizione - non è ancora del tutto salvo.

Ma Chiesa quest'anno ha fatto la differenza? La domanda è fondamentale ma non di semplice risposta. I risultati sembrerebbero dire di sì, se contiamo che senza lui in campo la Fiorentina ha raccolto solo due sconfitte contro Hellas Verona e Leccce, non proprio due corazzate. La sensazione però è che nelle ultime partite il classe '97 fosse un po' opaco, nonostante i discorsi con la società si siano riaperti. E la speranza, in ogni caso, è che il 2020 riparta con un altro rendimento.

Al di là di tutto, comunque, c'è il campo. E nel pomeriggio dirà se Chiesa sarà o meno della partita contro la Roma.

RISULTATI CON CHIESA

14 partite: 4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte

RISULTATI SENZA CHIESA

2 partite: 2 sconfitte