IEZZO A FV, Terracciano-Drago come Ospina-Meret

"La Fiorentina ha due portieri forti". Interpellato ieri da FirenzeViola.it in merito all'inizio di campionato degli estremi difensori viola, Gennaro Iezzo si è espresso così: "Dragowski ha fatto qualche errore, ma ad inizio campionato ci può stare e anche l'anno scorso ha dimostrato di essere di ottimo livello così come Terracciano. Quest'ultimo, forse quasi sorprendentemente, l'abbiamo visto fare partite importanti quando chiamato in causa e, per le squadre che puntano a campionati di vertice, è tantissima roba. Un po' come il Napoli con Ospina e Meret".

CLICCA QUI per l'intervista completa