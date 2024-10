GUDMUNDSSON, Ora i legali valutano controquerela

Fonte: Andrea Giannattasio

È da poco arrivata la notizia dell'assoluzione di Albert Gudmundsson da parte del tribunale di Reykjavík nel procedimento a suo carico per l'accusa di "cattivo comportamento sessuale"."Innocente" ha annunciato anche il giocatore della Fiorentina sui propri social e ora il procedimento potrebbe cambiare anche l'inerzia del caso.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l'islandese e i suoi avvocati adesso potrebbero anche prendere in considerazione di contro querelare per diffamazione la donna che lo ha accusato e portato in tribunale. Il giocatore si riserverà di considerare questa strada anche se, al momento, non è stata presa nessuna decisione definitiva in merito.