Gudmundsson, buone notizie dal Viola Park. Ma col Napoli è ancora in dubbio

© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Sono giornate importanti per Albert Gudmundsson che durante la partita della sua Islanda contro l'Azerbaigian si è infortunato alla caviglia. Un infortunio che non dovrebbe essere grave ma che tiene in apprensione la Fiorentina soprattutto in vista della partita di sabato sera contro il Napoli, gara per la quale il numero 10 viola resta in dubbio. Dal Viola Park però sono arrivate buone notizie, con il calciatore ritratto dallo stesso club viola mentre si allenava in palestra.

Ancora due allenamenti e poi Stefano Pioli prenderà la decisione sulla presenza o meno di Gudmundsson contro il Napoli.