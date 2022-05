GIOVANILI, Quarti finale: U15 sbanca Torino, U16...

L'Under 15 della Fiorentina, allenata da Magera, ha vinto a Torino nell’andata dei quarti di finale del relativo campionato per 3-2, Mattatore della partita Bonanno con una tripletta grazie ai gol al 15′, al 31′ su rigore e 4’ della ripresa. I granata però hanno accorciato le distanze con Syll e Sandrucci, tenendo aperto il discorso qualificazione nel ritorno a Firenze, tra una settimana.



Per quanto riguarda l'Under 16, anch'essa impegnata nell'andata dei quarti di finale del relativo campionato, viene invece rimontata e battuta sul campo del Vicenza per 3-1. I viola sono andati in vantaggio dopo venti minuti con gol di Pellicanò ma Pallaro pareggia dopo dieci minuti e nella ripresa Cazzin ribalta il risultato. Nel finale arriva anche il terzo gol di Mavriqi. Nel primo tempo la partita ha avuto una interruzione di 10 minuti per l'infortunio del viola Braschi poi sostituito da Galassi. Lo sfortunato giocatore è dovuto andare in ospedale per la frattura del naso. La squadra viola avrà modo di ribaltare però il risultato nella gara di ritorno in casa.